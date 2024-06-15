2024 Kırıkkale Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106690209

Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırıkkale Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106690209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106690209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 410,22544

Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 13.844

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106690209   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,22544

Başarı Sıralaması: 13.844

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,59801

Başarı Sıralaması:  18.206

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,02179

Başarı Sıralaması :  14.084

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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