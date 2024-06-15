2024 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Türkoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 405210053

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Türkoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 405210053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan  ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Türkoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü tercih kod numarası 405210053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkoloji  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Türkoloji  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü Taban Puanı: 233,89706

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 994.696

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 405210053   

ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,89706

Başarı Sıralaması: 994.696

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,43332

Başarı Sıralaması:  813.902

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,76413

Başarı Sıralaması :  486.031

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,81661

Başarı Sıralaması:  355

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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