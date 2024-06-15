2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106810047

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106810047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+10 kişidir. 2023 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 351,10764
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 106.714
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106810047
ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
FAKÜLTE: Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kilis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 351,10764
Başarı Sıralaması: 106.714
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+10
Yerleşen 2023 – 2024: 51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,74796
Başarı Sıralaması: 114.602
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,52645
Başarı Sıralaması : 93.314
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,82312
Başarı Sıralaması: 76.3
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.