2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106810047

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106810047

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis  ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106810047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+10 kişidir. 2023 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 351,10764

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 106.714

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106810047   

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,10764

Başarı Sıralaması: 106.714

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+10

Yerleşen 2023 – 2024: 51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,74796

Başarı Sıralaması:  114.602

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,52645

Başarı Sıralaması :  93.314

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,82312

Başarı Sıralaması:  76.3

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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