2024 Kıbrıs Amerikan Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300990076

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs Amerikan Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300990076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 300990076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı  Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: ---

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300990076   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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