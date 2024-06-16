2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106390088 Ücretsiz

106390088 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106390088 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 106390088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 287,41084

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.042.254

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390088

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: İş ve Uğraşı Terapisi

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 287,41084

Başarı Sıralaması: 1.042.254

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,76482

Başarı Sıralaması:  1.114.009

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.41037

Başarı Sıralaması:  976989

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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