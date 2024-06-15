2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106390058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106390058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 218,83800
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.161.621
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106390058
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 218,83800
Başarı Sıralaması: 1.161.621
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,72700
Başarı Sıralaması: 844.4
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 27
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,20118
Başarı Sıralaması: 605
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.