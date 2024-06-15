2024 Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106130304

Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106130304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük  ilinde bulunan Karabük Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü tercih kod numarası 106130304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sanat Tarihi  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Taban Puanı: 213,70491

Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.215.761

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106130304   

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 213,70491

Başarı Sıralaması: 1.215.761

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,09869

Başarı Sıralaması:  759

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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