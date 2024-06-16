2024 Kapadokya Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 203851361 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 203851361 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 263,40815
Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.392.816
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851361
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 263,40815
Başarı Sıralaması: 1.392.816
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,03451
Başarı Sıralaması: 1.306.202
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.18522
Başarı Sıralaması: 1269652
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Doldu-34