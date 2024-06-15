2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106030183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 106030183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+27 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 274,39180

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 559.641

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106030183

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 274,39180

Başarı Sıralaması: 559.641

Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+27

Yerleşen 2023 – 2024: 141

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,82440

Başarı Sıralaması: 410.746

Kontenjan 2022: 108+3

Yerleşen 2022: 111

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,94984

Başarı Sıralaması : 377.645

Kontenjan 2021 : 108+3

Yerleşen 2021 : 111

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,04111

Başarı Sıralaması: 206

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.