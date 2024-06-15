2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106030183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 106030183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+27 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 274,39180
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 559.641
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106030183
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 274,39180
Başarı Sıralaması: 559.641
Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+27
Yerleşen 2023 – 2024: 141
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,82440
Başarı Sıralaması: 410.746
Kontenjan 2022: 108+3
Yerleşen 2022: 111
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 245,94984
Başarı Sıralaması : 377.645
Kontenjan 2021 : 108+3
Yerleşen 2021 : 111
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,04111
Başarı Sıralaması: 206
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.