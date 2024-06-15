2024 Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105910155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kafkas Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 105910155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 234,49104
Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74
Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 987.868
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105910155
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 234,49104
Başarı Sıralaması: 987.868
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,05903
Başarı Sıralaması: 978.216
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,85072
Başarı Sıralaması: 781
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.