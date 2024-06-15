2024 Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203711627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 203711627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Reklamcılık Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: ---
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203711627
ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2023 – 2024 : 35+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,07250
Başarı Sıralaması: 616.218
Kontenjan 2022: 31+0
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 229,81204
Başarı Sıralaması : 499.805
Kontenjan 2021 : 25+0
Yerleşen 2021 : 25
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,34066
Başarı Sıralaması: 494
Kontenjan 2020 : 28+0
Yerleşen 2020 : 28
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.