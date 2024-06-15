2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203510852

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü tercih kod numarası 203510852 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Dijital Medya Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sinema ve Dijital Medya Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban Puanı: 265,63077

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Başarı Sıralaması: 645.534

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510852

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,63077

Başarı Sıralaması: 645.534

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,00033

Başarı Sıralaması: 504.328

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 25+0

Yerleşen 2021 : 23

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,11143

Başarı Sıralaması: 644

Kontenjan 2020 : 25+0

Yerleşen 2020 : 25

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.