2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206210228

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206210228

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü tercih kod numarası 206210228 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Taban Puanı: 282,43598

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü Başarı Sıralaması: 486.86

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206210228   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,43598

Başarı Sıralaması: 486.86

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,21444

Başarı Sıralaması:  538.546

Kontenjan 2022:  17+0

Yerleşen 2022: 17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  22+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  40+0

Yerleşen 2020 : 10

taban-taban-puanlari.jpg

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103230084
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103230084
2024 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210330
2024 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210330
2024 Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109590020
2024 Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109590020
2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107790313
2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107790313
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları