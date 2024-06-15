2024 İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105611305

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105611305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Tarih (Açıköğretim) Bölümüne 1050 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 277,21106

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1050

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 533.414

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611305

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 277,21106

Başarı Sıralaması: 533.414

Kontenjan 2023 – 2024 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1050

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,64382

Başarı Sıralaması: 681.131

Kontenjan 2022: 1000+25

Yerleşen 2022: 1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 1000+25

Yerleşen 2021 : 972

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,05871

Başarı Sıralaması: 676

Kontenjan 2020 : 1000+25

Yerleşen 2020 : 1.025

İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.