2024 İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü UÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105611023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 105611023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 158 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 310,71417

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 158

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 280.057

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611023

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 310,71417

Başarı Sıralaması: 280.057

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 158

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,02072

Başarı Sıralaması: 326.244

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,61566

Başarı Sıralaması : 331.702

Kontenjan 2021 : 150+4

Yerleşen 2021 : 154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,72347

Başarı Sıralaması: 338

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.