2024 İstanbul Üni. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105610307

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tercih kod numarası 105610307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban Puanı: 391,65247

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Başarı Sıralaması: 29.324

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610307

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,65247

Başarı Sıralaması: 29.324

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,76126

Başarı Sıralaması: 34.259

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,49055

Başarı Sıralaması : 32.71

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,52084

Başarı Sıralaması: 25

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.