2024 İstanbul Üni. Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105611183

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni. Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105611183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 105611183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 1500+38+0+38+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümüne 1576 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 258,02148

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1576

İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 724.876

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611183   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 258,02148

Başarı Sıralaması: 724.876

Kontenjan 2023 – 2024 : 1500+38+0+38+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1576

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,79433

Başarı Sıralaması:  832.352

Kontenjan 2022:  1500+38

Yerleşen 2022: 1538

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  1500+38

Yerleşen 2021 : 807

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,95903

Başarı Sıralaması:  811

Kontenjan 2020 :  1400+35

Yerleşen 2020 : 1.435

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İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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