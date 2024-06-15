2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402075

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü tercih kod numarası 210402075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim  Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya ve İletişim  Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban Puanı: 294,04261

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Başarı Sıralaması: 392.202

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210402075   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,04261

Başarı Sıralaması: 392.202

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,04148

Başarı Sıralaması:  319.58

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,75706

Başarı Sıralaması:  712

Kontenjan 2020 :  1+0

Yerleşen 2020 : 1

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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