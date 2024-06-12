2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210402208

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 210402208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 331,72400

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 229.711

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210402208

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 331,72400

Başarı Sıralaması: 229.711

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,92750

Başarı Sıralaması: 246.205

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,98946

Başarı Sıralaması : 265.097

Kontenjan 2021 : 14+0

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,32020

Başarı Sıralaması: 239

Kontenjan 2020 : 14+0

Yerleşen 2020 : 14

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.