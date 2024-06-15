2024 İstanbul Medipol Üni. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203111387

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 203111387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 292,02935

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 50

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Başarı Sıralaması: 407.642

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111387

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,02935

Başarı Sıralaması: 407.642

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 50

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,50481

Başarı Sıralaması: 393.82

Kontenjan 2022: 45+0

Yerleşen 2022: 45

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,51000

Başarı Sıralaması : 508.423

Kontenjan 2021 : 45+0

Yerleşen 2021 : 45

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,45511

Başarı Sıralaması: 529

Kontenjan 2020 : 42+0

Yerleşen 2020 : 42

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.