2024 İstanbul Medipol Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203111351

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Medipol Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203111351

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203111351 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 76+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 287,39895

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 76

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 444.724

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111351   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,39895

Başarı Sıralaması: 444.724

Kontenjan 2023 – 2024 : 76+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 76

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,60814

Başarı Sıralaması:  432.158

Kontenjan 2022:  76+0

Yerleşen 2022: 76

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,00357

Başarı Sıralaması :  476.742

Kontenjan 2021 :  76+0

Yerleşen 2021 : 76

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,22903

Başarı Sıralaması:  434

Kontenjan 2020 :  76+0

Yerleşen 2020 : 76

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İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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