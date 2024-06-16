2024 İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203050423 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 203050423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 315,06658
İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 715.443
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203050423
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 315,06658
Başarı Sıralaması: 715.443
Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,83090
Başarı Sıralaması: 616.499
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266.36033
Başarı Sıralaması: 615274
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8