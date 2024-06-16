2024 İstanbul Kültür Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203050714 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 203050714 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 39+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-39 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 223,82940

İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.098.164

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203050714

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 223,82940

Başarı Sıralaması: 2.098.164

Kontenjan 2022 – 2023 : 39+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,55181

Başarı Sıralaması: 1.908.384

Kontenjan 2022: 31+0

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1595345

Kontenjan 2021: 25+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-10