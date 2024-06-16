2024 İstanbul Aydın Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202451765 %50 İndirimli

202451765 | İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Aydın Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202451765 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 202451765 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü   Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 67+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 247,81108

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.652.169

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202451765

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 247,81108

Başarı Sıralaması: 1.652.169

Kontenjan 2022 – 2023 : 67+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,47366

Başarı Sıralaması:  1.348.101

Kontenjan 2022:  59+0

Yerleşen 2022:  Doldu-59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.57312

Başarı Sıralaması:  1367799

Kontenjan 2021:  53+0

Yerleşen 2021:  Doldu-53

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