2024 İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202310169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 202310169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 347,83576

İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 116.596

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202310169

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 347,83576

Başarı Sıralaması: 116.596

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,75523

Başarı Sıralaması: 100.278

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,48735

Başarı Sıralaması : 127.749

Kontenjan 2021 : 7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,78331

Başarı Sıralaması: 136

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : 5

İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.