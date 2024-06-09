2024 İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310804

İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310804

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan İnönü Üniversitesi   Spor Bilimleri Fakültesi   Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105310804 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 272,02604

İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 646.485

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310804   

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,02604

Başarı Sıralaması: 646.485

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,02717

Başarı Sıralaması:  588.616

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,17494

Başarı Sıralaması :  556.981

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,50937

Başarı Sıralaması:  492

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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