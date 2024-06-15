2024 İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105330289

İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105330289

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İnönü Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan İnönü Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 105330289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 117+3+0+3+29 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 152 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 265,09296

İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 152

İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 650.979

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105330289   

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 265,09296

Başarı Sıralaması: 650.979

Kontenjan 2023 – 2024 : 117+3+0+3+29

Yerleşen 2023 – 2024: 152

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,26592

Başarı Sıralaması:  380.626

Kontenjan 2022:  117+3

Yerleşen 2022: 120

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,30587

Başarı Sıralaması :  320.781

Kontenjan 2021 :  117+3

Yerleşen 2021 : 120

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,57087

Başarı Sıralaması:  150

Kontenjan 2020 :  130+4

Yerleşen 2020 : 134

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İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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