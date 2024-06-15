2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202190186

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202190186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İletişim ve Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 202190186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İletişim ve Tasarımı  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 351,23166

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 106.365

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190186   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,23166

Başarı Sıralaması: 106.365

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,08196

Başarı Sıralaması:  107.699

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,98990

Başarı Sıralaması :  149.657

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,44436

Başarı Sıralaması:  269

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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