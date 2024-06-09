2024 Iğdır Üni. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105290123

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105290123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 25+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: ---

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290123

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.