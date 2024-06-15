2024 İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208610033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 208610033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

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İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 443,84792

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 2.774

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208610033

ÜNİVERSİTE: İbn Haldun Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 443,84792

Başarı Sıralaması: 2.774

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,62474

Başarı Sıralaması: 4.713

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 378,77934

Başarı Sıralaması : 8.478

Kontenjan 2021 : 20+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,55529

Başarı Sıralaması: 1.89

Kontenjan 2020 : 22+0

Yerleşen 2020 : 22

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.