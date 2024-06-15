2024 Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105190116

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 105190116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 13+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 268,23561
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 619.249
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105190116
ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Çorum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 268,23561
Başarı Sıralaması: 619.249
Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,92494
Başarı Sıralaması: 445.782
Kontenjan 2022: 13+0
Yerleşen 2022: 13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,51600
Başarı Sıralaması : 472.793
Kontenjan 2021 : 13+0
Yerleşen 2021 : 13
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.