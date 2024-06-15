2024 Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105010376

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105010376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+45 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 235 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 311,64635
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 235
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 274.506
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105010376
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 311,64635
Başarı Sıralaması: 274.506
Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+5+45
Yerleşen 2023 – 2024: 235
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,61116
Başarı Sıralaması: 232.811
Kontenjan 2022: 180+5
Yerleşen 2022: 185
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 281,05653
Başarı Sıralaması : 180.458
Kontenjan 2021 : 180+5
Yerleşen 2021 : 185
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,10984
Başarı Sıralaması: 126
Kontenjan 2020 : 210+6
Yerleşen 2020 : 216
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.