2024 Haliç Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201910448

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 201910448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 244,84137

Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 60

Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 870.731

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201910448

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,84137

Başarı Sıralaması: 870.731

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,16291

Başarı Sıralaması: 873.402

Kontenjan 2022: 51+0

Yerleşen 2022: 51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 57+0

Yerleşen 2021 : 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,18388

Başarı Sıralaması: 742

Kontenjan 2020 : 51+0

Yerleşen 2020 : 51

Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.