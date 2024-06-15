2024 Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810195

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810195

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Türk Halkbilimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü tercih kod numarası 104810195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Halkbilimi  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Halkbilimi  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü Taban Puanı: 333,91056

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 165.858

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810195   

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,91056

Başarı Sıralaması: 165.858

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,14062

Başarı Sıralaması:  235.304

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,93098

Başarı Sıralaması :  247.054

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,58279

Başarı Sıralaması:  187

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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