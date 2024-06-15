2024 Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104890266

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 104890266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bilimleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İletişim Bilimleri Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 394,10325

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 26.859

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104890266

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,10325

Başarı Sıralaması: 26.859

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,28686

Başarı Sıralaması: 34.811

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,13635

Başarı Sıralaması : 40.266

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,99297

Başarı Sıralaması: 40

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.