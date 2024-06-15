2024 Girne Amerikan Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300210624

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300210624 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 359,75576

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 83.741

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300210624

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,75576

Başarı Sıralaması: 83.741

Kontenjan 2023 – 2024 : 16+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,70080

Başarı Sıralaması: 51.196

Kontenjan 2022: 16+0

Yerleşen 2022: 16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,44526

Başarı Sıralaması : 59.399

Kontenjan 2021 : 13+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,10779

Başarı Sıralaması: 57.2

Kontenjan 2020 : 14+0

Yerleşen 2020 : 14

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.