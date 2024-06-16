2024 Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104590101 Ücretsiz

104590101 | Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104590101 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü tercih kod numarası 104590101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü   Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Puanı: 244,51306

Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.710.081

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590101

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,51306

Başarı Sıralaması: 1.710.081

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,96273

Başarı Sıralaması:  1.607.548

Kontenjan 2022:  49+2

Yerleşen 2022:  Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.41939

Başarı Sıralaması:  1545964

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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