2024 Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104590101 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü tercih kod numarası 104590101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Puanı: 244,51306
Giresun Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.710.081
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104590101
ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
ŞEHİR: Giresun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 244,51306
Başarı Sıralaması: 1.710.081
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,96273
Başarı Sıralaması: 1.607.548
Kontenjan 2022: 49+2
Yerleşen 2022: Doldu-51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 193.41939
Başarı Sıralaması: 1545964
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41