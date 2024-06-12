2024 Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104410118

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gebze Teknik Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 104410118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü , Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 352,21205

Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 184.297

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410118

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Temel Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,21205

Başarı Sıralaması: 184.297

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,67577

Başarı Sıralaması: 227.35

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 263,43278

Başarı Sıralaması : 248.31

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,62752

Başarı Sıralaması: 240

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.