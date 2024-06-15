2024 Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104290285

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 104290285 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 5+0+0+1+1 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 258,26234
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 722.311
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104290285
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,26234
Başarı Sıralaması: 722.311
Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+1+1
Yerleşen 2023 – 2024: 7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,15469
Başarı Sıralaması: 548.207
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 268,61681
Başarı Sıralaması : 238.471
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.