2024 Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104290284

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 104290284 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 10+0+0+1+3 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 274,47629
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 14
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 558.863
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104290284
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 274,47629
Başarı Sıralaması: 558.863
Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+1+3
Yerleşen 2023 – 2024: 14
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,47924
Başarı Sıralaması: 735.818
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: 10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,44205
Başarı Sıralaması : 277.232
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.