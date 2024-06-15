2024 Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210517

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 104210517 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 118+3+0+3+30 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 340,41496
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 141.354
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210517
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,41496
Başarı Sıralaması: 141.354
Kontenjan 2023 – 2024 : 118+3+0+3+30
Yerleşen 2023 – 2024: 154
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,37767
Başarı Sıralaması: 131.688
Kontenjan 2022: 108+3
Yerleşen 2022: 111
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 305,53498
Başarı Sıralaması : 98.484
Kontenjan 2021 : 108+3
Yerleşen 2021 : 111
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,84941
Başarı Sıralaması: 74.2
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.