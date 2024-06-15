2024 Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210517

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 104210517 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 118+3+0+3+30 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 340,41496

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 141.354

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210517

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,41496

Başarı Sıralaması: 141.354

Kontenjan 2023 – 2024 : 118+3+0+3+30

Yerleşen 2023 – 2024: 154

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,37767

Başarı Sıralaması: 131.688

Kontenjan 2022: 108+3

Yerleşen 2022: 111

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,53498

Başarı Sıralaması : 98.484

Kontenjan 2021 : 108+3

Yerleşen 2021 : 111

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,84941

Başarı Sıralaması: 74.2

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.