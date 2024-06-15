2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111210010

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 111210010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+34 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 177 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 291,84851

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 177

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 408.997

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210010

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,84851

Başarı Sıralaması: 408.997

Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+34

Yerleşen 2023 – 2024: 177

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,34689

Başarı Sıralaması: 317.432

Kontenjan 2022: 135+4

Yerleşen 2022: 139

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,66385

Başarı Sıralaması : 293.531

Kontenjan 2021 : 135+4

Yerleşen 2021 : 139

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,16295

Başarı Sıralaması: 210

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.