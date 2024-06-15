2024 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910716

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103910716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+50 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 260 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 291,39438
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 260
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 412.667
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910716
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 291,39438
Başarı Sıralaması: 412.667
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+5+50
Yerleşen 2023 – 2024: 260
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,41586
Başarı Sıralaması: 279.253
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 270,20649
Başarı Sıralaması : 230.29
Kontenjan 2021 : 198+5
Yerleşen 2021 : 203
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,17836
Başarı Sıralaması: 145
Kontenjan 2020 : 230+6
Yerleşen 2020 : 236
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.