2024 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910716

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103910716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+50 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 260 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 291,39438

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 260

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 412.667

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910716

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,39438

Başarı Sıralaması: 412.667

Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+5+50

Yerleşen 2023 – 2024: 260

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,41586

Başarı Sıralaması: 279.253

Kontenjan 2022: 200+5

Yerleşen 2022: 205

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,20649

Başarı Sıralaması : 230.29

Kontenjan 2021 : 198+5

Yerleşen 2021 : 203

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,17836

Başarı Sıralaması: 145

Kontenjan 2020 : 230+6

Yerleşen 2020 : 236

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.