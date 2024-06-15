2024 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103930571

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103930571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 131 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 266,10837
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 131
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 640.614
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103930571
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 266,10837
Başarı Sıralaması: 640.614
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+25
Yerleşen 2023 – 2024: 131
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,27655
Başarı Sıralaması: 484.481
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 217,23563
Başarı Sıralaması : 552.405
Kontenjan 2021 : 99+3
Yerleşen 2021 : 102
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,25192
Başarı Sıralaması: 218
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.