2024 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103930571

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103930571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 131 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 266,10837

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 131

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 640.614

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103930571

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 266,10837

Başarı Sıralaması: 640.614

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2023 – 2024: 131

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,27655

Başarı Sıralaması: 484.481

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 217,23563

Başarı Sıralaması : 552.405

Kontenjan 2021 : 99+3

Yerleşen 2021 : 102

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,25192

Başarı Sıralaması: 218

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.