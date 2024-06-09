2024 Fenerbahçe Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209010025

Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fenerbahçe Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209010025

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 209010025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 256,88388

Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 805.872

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010025   

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,88388

Başarı Sıralaması: 805.872

Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,52858

Başarı Sıralaması:  754.38

Kontenjan 2022:  59+0

Yerleşen 2022: 59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  59+0

Yerleşen 2021 : 54

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,53519

Başarı Sıralaması:  627

Kontenjan 2020 :  52+0

Yerleşen 2020 : 52

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Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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