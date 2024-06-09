2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201490096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201490096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 292,59403

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 467.061

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201490096

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,59403

Başarı Sıralaması: 467.061

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,17908

Başarı Sıralaması: 543.542

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 220,55244

Başarı Sıralaması : 570.955

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.