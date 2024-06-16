2024 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103890231 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103890231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 377,64429
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 276.238
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103890231
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 377,64429
Başarı Sıralaması: 276.238
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 366,33601
Başarı Sıralaması: 311.408
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297.45174
Başarı Sıralaması: 374368
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41