2024 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103890231 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103890231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 377,64429

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 276.238

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103890231

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 377,64429

Başarı Sıralaması: 276.238

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,33601

Başarı Sıralaması: 311.408

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297.45174

Başarı Sıralaması: 374368

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41