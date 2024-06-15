2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103890127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103890127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 371,77624
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 58.112
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103890127
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 371,77624
Başarı Sıralaması: 58.112
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,48797
Başarı Sıralaması: 62.021
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 327,08543
Başarı Sıralaması : 53.312
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,80811
Başarı Sıralaması: 44.1
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.