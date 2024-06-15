2024 Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103730088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 103730088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 247,63800

Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 839.203

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103730088

ÜNİVERSİTE: Erzurum Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 247,63800

Başarı Sıralaması: 839.203

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,44738

Başarı Sıralaması: 870.143

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,41343

Başarı Sıralaması: 596

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.