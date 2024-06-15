2024 Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103530133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 103530133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 239,74712

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 90

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 928.165

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530133

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 239,74712

Başarı Sıralaması: 928.165

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 90

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,46749

Başarı Sıralaması: 904.378

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: 88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 85+3

Yerleşen 2021 : 19

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,21858

Başarı Sıralaması: 612

Kontenjan 2020 : 85+3

Yerleşen 2020 : 88

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.